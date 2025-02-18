Видео перевернувшегося самолета в Торонто публикуют СМИ

Пассажирский самолёт авиакомпании Delta Airlines перевернулся на крышу во время посадки в аэропорту канадского Торонто. Как пишет SHOT, предварительно, на борту CRJ-900LR находилось около 100 человек, включая экипаж. В момент жëсткой посадки после удара о землю у Bombardier оторвались крылья, затем лайнер перевернулся на крышу.

Стюардессы помогли людям покинуть салон. Пострадало 18 человек, среди них есть ребёнок — его и ещё двух взрослых отвезли в больницу в тяжёлом состоянии.

Как пишет MASH, причиной крушения стала снежная метель — борт сдуло во время посадки.