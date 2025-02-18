В России могут разрешить уход в декрет на любом сроке беременности

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" 18 февраля внесут на рассмотрение проект закона, которым предлагается разрешить россиянкам уходить в декрет на любом сроке беременности.

В настоящее время врачи рекомендуют женщинам вставать на учет по беременности до 12 недель, предпочтительно в первом триместре, что соответствует 7-9 акушерским неделям. Как считают депутаты, постановка на учет в первый триместр беременности, и раннее предоставление декрета позволит своевременно вести диагностику, принимать меры сохранения беременности, прогнозировать потенциальные осложнения во время беременности и минимизировать их, выявлять женщин, нуждающихся в госпитализации, и обеспечивать их оздоровление.

"В ходе Рождественских парламентских встреч в Госдуме святейший патриарх Кирилл высказал абсолютно правильное предложение – распространить декретный отпуск на первый триместр беременности", - заявил глава партии Сергей Миронов.

В случае принятия законопроекта отпуск по беременности и родам будет предоставляться по заявлению женщины и на основании выданного листка нетрудоспособности с момента постановки на учет в женской консультации, а сроки окончания отпуска остаются прежними – 70 дней после родов (86 дней – в случае осложненных родов, 110 дней – при многоплодной беременности).

Парламентарий отметил, что если женщина чувствует, что для здоровья - ее и малыша - так будет лучше, она сможет взять отпуск, и принятие данной инициативы позволит снизить риски осложнений при беременности и родах, а также будет способствовать улучшению демографической ситуации, сообщает РИА Новости.