В Правительстве обсудят полный запрет экспорта бензина

В Правительстве России посвятят совещание полному запрету экспорта бензина. Речь об этом пойдёт на совещании по ситуации на рынке нефтепродуктов, которое проведёт вице-премьер Александр Новак.

По словам источников "Интерфакса", во время совещания планируется рассмотреть вопрос полного запрета на экспорт бензин, начиная с марта.

Ранее Правительство РФ продлило ограничение на экспорт бензина. Временный запрет на экспорт бензина продлен до 28 февраля включительно.