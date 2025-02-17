В Екатеринбурге открыли Год защитника Отечества концертом для ветеранов

В Екатеринбурге прошел концерт для ветеранов локальных конфликтов и Великой Отечественной войны, посвященный Году защитника Отечества. Подчеркивая преемственность поколений, здесь собрались и ветераны Великой Отечественной войны, приглашены были труженики тыла, дети войны, бойцы и ветераны СВО, а также суворовцы. Концерт является стартом серии мероприятий Года защитника Отечества, событие станет началом целой череды праздников и акций, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня бойцы и ветераны СВО, представители силовых и надзорных ведомств, специальных служб, которые защищают нашу страну на самых разных фронтах, собрались в ККТ “Космос” вместе со своими семьями на концерт, открывающий Год защитника Отечества. Со сцены звучали слова о заслугах ветеранов и действующих военных. Напомним, что в этом году также пройдет празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

Год защитника Отечества – это возможность отметить достижения и подвиги ветеранов, сказал мэр города Алексей Орлов в приветственной речи. Он заявил, что культурные мероприятия, такие как сегодняшний концерт, играют важную роль в жизни города и помогают формировать гражданскую позицию и любовь к Родине у молодежи. Именно в Екатеринбурге на промышленных предприятиях куют будущую победу, отметил глава города. Также он напомнил, что, рискуя жизнями, наши добровольцы . возят в зону боевых действий самые разные, но крайне важные грузы — от медицинских препаратов до маскировочных сетей, окопных свечей, которые так востребованы на передовой.

Мэр города Орлов также рассказал, что многие его коллеги, работающие в органах власти, но имеющие за плечами военные специальности, оставили на время теплые кабинеты и отправились кто прямиком на фронт, а кто в соответствующей своей военной специальности подразделения Министерства обороны: “Без екатеринбургских добровольцев нашим ребятам было бы гораздо сложнее выполнять боевые задачи. Суворовцы и кадеты из Екатеринбурга знают не понаслышке, что есть такая профессия – Родину защищать”.

Орлов сказал, что сегодня в зале близкие и родные наших военнослужащих, кто в определенной мере тоже на службе, ведь они проходят через испытания разлуки со своими близкими, он пожелал всем, чтобы солдаты и офицеры возвращались в семьи живыми и здоровыми. Но в первую очередь Орлов обратился к бойцам СВО и заверил, что сегодняшний концерт – это лишь то немногое, что город может сделать и делает для них: “Примите этот знак благодарности вам, и большое спасибо, что вы есть, что защищаете нас. И пока вы есть, нам ничего не страшно. Позвольте поздравить вас от лица всех екатеринбуржцев с Днем Защитника Отечества. Желаю крепкого здоровья, новых свершений и успехов в ратном и мирном труде”.

Ветеран СВО с медалью за отвагу за взятие Бахмута приехал из Березовского, в беседе с Накануне.RU он сказал, что рад здесь увидеть своих однополчан. Две некогда малолетние узницы концлагеря, увешанные орденами, скромно заняли свои места. Александра Ивановна Корешкова — труженик тыла, рассказала журналистам о годах войны и своей работе после, всю жизнь она посвятила работе на заводе и общественным делам. В этом году ей исполнится 97 лет.

“Когда меня спрашивают о наградах, я не считаю это важным. Я не стремлюсь к признанию за что-то конкретное. Моя жизнь была наполнена событиями, и я горжусь тем, что делала. Я получала много писем из Москвы, в том числе от коммунистов. Это было время, когда я активно участвовала в общественной жизни”, — рассказала она в беседе с Накануне.RU.

Сегодняшняя встреча — это также возможность объединить общество и почтить память погибших защитников Отечества, ведь память о героях — это основа патриотизма, открывая концерт, сказали со сцены.