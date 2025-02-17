Встреча мэра Екатеринбурга с активистами в Березовой роще будет транслироваться онлайн

17 Февраля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Переговоры не будут исчерпываться только Украиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Встреча мэра Екатеринбурга с активистами в Березовой роще будет транслироваться онлайн

Встреча главы Екатеринбурга с активистами, выступающими против застройки Березовой рощи в Академическом районе будет транслироваться в прямом эфире. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

"Насколько мы знаем, это сделано для того, чтобы сделать встречу максимально публичной и не ограничивать круг участников вместимостью аудитории", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что около 40% Березовой рощи отдали под застройку компании "Атомстройкомплекс". Накануне внезапно для местных жителей стартовали подготовительные работы для строительства нового квартала в границах улиц Краснолесье – Мехренцева – Вонсовского – Чкалова. У них произошел конфликт с рабочими, дошло до рукоприкладства и распыления газового баллончика. На место прибыли "скорая" и полицейские. Силовики остановили вырубку деревьев до выяснения всех обстоятельств.

Позднее суд запретил вырубку деревьев до окончательного решения по делу, а после историей заинтересовался и глава СКР Александр Бастрыкин. Глава Екатеринбурга также заявил, что намерен встретиться с горожанами и обсудить вопрос. Встреча состоится в эту среду 19 февраля.

Теги: Екатеринбург, Орлов, Березовая роща, встреча, трансляция


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.02.2025 13:36 Мск "Атомстройкомплекс" прокомментировал приостановку работ в Краснолесье по решению суда
Ранее 13.02.2025 09:31 Мск Бастрыкин запросил доклад о ситуации с вырубками в Березовой роще Екатеринбурга
Ранее 12.02.2025 14:40 Мск Суд запретил вырубку в Березовой роще Екатеринбурга до окончательного решения по делу
Ранее 12.02.2025 09:32 Мск Глава Екатеринбурга намерен встретиться с протестующими из-за вырубки в Березовой роще
Ранее 12.02.2025 09:12 Мск Суд отложил решение судьбы Березовой рощи в Екатеринбурге
Ранее 11.02.2025 20:14 Мск Глава Екатеринбурга упрекнул горожан за конфликт при вырубке деревьев в Березовой роще
Ранее 11.02.2025 19:18 Мск Прокуратура проверит законность вырубки Березовой рощи в Екатеринбурге
Ранее 11.02.2025 09:21 Мск "Толкаются и распыляют перцовку". В Березовую рощу в Академическом приехали вырубать деревья
Ранее 17.12.2024 18:03 Мск "Мы и так отстояли 16 гектаров". Глава Екатеринбурга рассказал, почему нельзя отказаться от застройки Березовой рощи
Ранее 17.12.2024 07:58 Мск На обращение к Путину защитников Березовой рощи в Екатеринбурге отреагировал глава СКР
Ранее 16.12.2024 08:06 Мск "Живем окошко в окошко". Жители Академического попросили Путина защитить Березовую рощу от застройки
Ранее 07.10.2024 13:10 Мск "Атомстройкомплексу" дадут застроить 40% Березовой рощи в Екатеринбурге

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети