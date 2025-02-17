Встреча мэра Екатеринбурга с активистами в Березовой роще будет транслироваться онлайн

Встреча главы Екатеринбурга с активистами, выступающими против застройки Березовой рощи в Академическом районе будет транслироваться в прямом эфире. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

"Насколько мы знаем, это сделано для того, чтобы сделать встречу максимально публичной и не ограничивать круг участников вместимостью аудитории", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что около 40% Березовой рощи отдали под застройку компании "Атомстройкомплекс". Накануне внезапно для местных жителей стартовали подготовительные работы для строительства нового квартала в границах улиц Краснолесье – Мехренцева – Вонсовского – Чкалова. У них произошел конфликт с рабочими, дошло до рукоприкладства и распыления газового баллончика. На место прибыли "скорая" и полицейские. Силовики остановили вырубку деревьев до выяснения всех обстоятельств.

Позднее суд запретил вырубку деревьев до окончательного решения по делу, а после историей заинтересовался и глава СКР Александр Бастрыкин. Глава Екатеринбурга также заявил, что намерен встретиться с горожанами и обсудить вопрос. Встреча состоится в эту среду 19 февраля.