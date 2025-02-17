Дополнительные пособия могут получать семьи военнослужащих по призыву в России

Дополнительные пособия могут получать семьи военнослужащих по призыву в России. Они назначаются помимо других мер поддержки и не зависят от доходоов и трудоустройства, написала в Telegram-канале заместитель председателя Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

В частности, речь идет о ежемесячном пособии на ребенка до трех лет. Оно выплачивается за период, когда отец находится на военной службе. Если детей несколько, получать пособие можно на каждого ребёнка - 18 285 рублей ежемесячно.

Пособие выплачивают за весь период, в течение которого семья имела на него право.

Ранее отделение Социального фонда России по Нижегородской области проиндексировало пособия семьям военнослужащих по призыву на 9,5%. С февраля выросло также единовременное пособие беременной жене военнослужащего или если отец ребенка учится на первом курсе военного училища.

Кроме мамы, пособие на ребенка могут оформить опекун ребенка либо родственник, например, бабушка или дедушка.

С 1 февраля размер единовременного пособия беременной жене военнослужащего составляет 42 665 рублей.

С февраля также повысилась ежегодная выплата на летний оздоровительный отдых ребенка военнослужащего. Теперь ее размер составляет почти 30 тысяч рублей.