"Как только, так сразу": президент ФК "Урал" о возможном переходе экс-голкипера "Спартака"

Президент екатеринбургского ФК "Урал" Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможном переходе экс-голкипера московского "Спартака" Александра Селихова.

Сегодня в спортивных СМИ появились сообщения, что "Урал" якобы договорился с Селиховым о трансфере. Однако Иванов призвал пока что не торопить события.

"Как только Селихов будет близок к подписанию контракта, сразу об этом объявим. Пока не могу ничего сказать", - приводит слова функционера издание "Чемпионат".

Напомним, в декабре прошлого года "Урал" покинул голкипер Дмитрий Арапов. Что касается Александра Селихова, он ушел из "Спартака" в январе нынешнего года. В составе "красно-белых" вратарь выигрывал Кубок и Суперкубок России, выступал в Лиге чемпионов и Лиге Европы УЕФА.

Стоит также отметить, что этой зимой в "Спартак" перешел бывший голкипер "Урала" Илья Помазун. Игрок, принадлежавший ЦСКА, подписал контракт со столичным клубом на 2,5 года.