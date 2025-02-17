Польша не будет отправлять войска на Украину

Польша не собирается отправлять военных-миротворцев на Украину после окончания боевых действий. Об этом заявил журналистам польский премьер-министр Дональд Туск. Прямую трансляцию вел телеканал TVP Info, пишет ТАСС. Он сказал, что этот вопрос закрыт.

Туск заявил об этом перед вылетом в Париж на экстренный саммит по Украине.

"Мы не предполагаем отправку польских военных на территорию Украины", - сказал премьер-министр.

По его словам Польша будет поддерживать Украину организационно, по финансовым возможностям, и "гуманитарно".

При этом, Варшава будет оказывать логистическую поддержку тем странам, которые "физически предоставят такие гарантии безопасности Украине".

В декабре Польшу уговаривал отправить миротворцев на Украину президент Франции Эмманюэль Макрон. Для этого прошла встреча с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. По информации издания Politico, Макрон столкнулся с несогласием Дональда Туска и в итоге переговоры зашли в тупик.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что появление иностранных военных на Украине грозит крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых.

Экстренный саммит созывает сегодня Европа в Париже. На нем страны хотят поддержать Украину и укрепить ее переговорные позиции, чтобы Киев мог сказать "нет" тому, что "навязывают США и Россия". Европейские лидеры обсудят на встрече конкретные планы обеспечения безопасности региона, независимо от участия США.