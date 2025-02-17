17 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

На Урале осужден учитель-педофил из Калининграда, совративший 13-летнюю девочку

На Среднем Урале вынесен приговор жителю Калининграда, который спал с девочкой из Асбеста. Молодой человек, который по образованию является учителем, ближайшие годы проведет в колонии.
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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, все началось с того, что 24-летний калининградец Роман познакомился в Telegram с 13-летней жительницей Асбеста. Между ними завязался "роман по переписке", после чего педофил приехал на Урал, снял в городе квартиру и уединялся там с девочкой для утех. О том, что она несовершеннолетняя, ему было отлично известно.

Однажды девочке стало плохо. Роман вызвал "скорую помощь", но от медосмотра юная свердловчанка отказалась. Врачи передали сведения о странном вызове в полицию. Силовики вышли на Романа, который признался, что встречается с девочкой. После этого было немедленно возбуждено уголовное дело.

Как отметили в облсуде, свою вину он признал частично: не отрицал близости с несовершеннолетней, но был не согласен с количеством эпизодов и их квалификацией. Асбестовский городской суд признал Романа виновным в 14 эпизодах интимной связи с лицом, не достигшим 14-летия, и пяти эпизодах развратных действий с лицом в возрасте от 12 до 14 лет. Ему назначено пять лет колонии общего режима, а после освобождения будет ограничена свобода на 1,5 года.

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что любитель девочек по образованию учитель информатики и английского языка, но по специальности не работал. Согласно приговору, педофилу запрещено заниматься педагогической деятельностью в течение семи лет.

Теги: педофил, учитель, девочка, суд


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