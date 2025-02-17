Арестовано имущество Блиновской в Москве, Подмосковье и Крыму

Суд принял решение арестовать имущество "королевы марафонов" Елены Блиновской. Оно расположено в трёх регионах страны.

Арестованы земельный участок в Истринском районе Подмосковья, здание в дачном поселке "Миллениум парк" в городском округе Истра, три помещения в Москве, на улице Серпуховской вал (одно из них кадастровой стоимостью свыше 15 млн руб.), земельный участок в Ялте, автомобили Bentley Continental стоимостью более 23 млн руб. и Lamborghini Urus (около 25 млн руб.), пишет РИА Новости.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 г. при попытке покинуть страну на арендованном автомобиле. 1 августа прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу "королевы марафонов". Ей вменяют уклонение от уплаты налогов, легализацию денег, заработанных преступным путем и неправомерный оборот средств платежей.

Ранее "королева марафонов" признала свою вину в неуплате налогов и легализации средств. На уточняющий вопрос об отношении к обвинению в неправомерном обороте средств платежей, она заявила, что за это также несет ответственность как руководитель, поэтому вину признает.