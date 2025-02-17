Президент Сербии точно приедет на парад Победы в Москву

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил свое присутствие на параде Победы в Москве 9 мая. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем, пишет ТАСС.

Ранее Вучич сообщал, что приедет в российскую столицу вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

"Большое внимание уделили важной для всех нас дате - 80-й годовщине Великой Победы. 9 мая этого года в Москве пройдут праздничные мероприятия с участием высоких иностранных гостей. Свое присутствие подтвердил президент Сербии", - сказал Лавров.

Напомним, что в этом году отмечается 80-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не боится критики европейских лидеров из-за решения посетить парад Победы 9 мая в Москве.

Отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность визита Дональда Трампа в Россию на День Победы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин будет рад приветствовать в Москве всех глав государств, которые готовы разделить с Россией гордость за этот праздник.

Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин принял приглашение и приедет на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сообщил посол России в Китае Игорь Моргулов.

Также примет участие в церемонии празднования 80-летия Великой Победы посол Ирана в России. Он рассказал, что участие иранской делегации в Параде пока обсуждается.

Всего для участия в Параде Победы на Красной площади пригласили представителей 19 стран.