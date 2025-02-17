17 Февраля 2025
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Переговоры не будут исчерпываться только Украиной

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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Зеленскому на подписание сделки с США по ресурсам дали всего один час

Всего час один час дали Владимиру Зеленскому на обдумывание сделки с США по редкоземельным металлам. Предложение украинским властям передал на прошлой неделе глава Министерства финансов США Скотт Бессент. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на три источника, пишет РБК .
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Зеленский рассчитывал на встрече обсудить продолжение финансовой поддержки, но вместо этого Бессент заговорил о предоставлении США доступа к добыче редкоземельных минералов на 500 млрд долларов.

Напомним, что США требуют контроля над добычей украинских ресурсов "в качестве погашения задолженности за военную помощь".

Президент Украины отказался. На Мюнхенской конференции по безопасности Соединенные Штаты вновь сделали предложение. К вечеру 15 февраля украинская делегация договорилась об отсрочке и согласилась начать процесс переговоров.

Зеленский отмечает, что американское предложение не содержит никаких гарантий безопасности, в которых нуждается Украина. Он добавил, что подумает над предложением, когда получит их.

На прошлой неделе мы сообщали, что президент США Дональд Трамп сделал очередное громкое заявление касательно возврата американских денег, вложенных в Украину. Он посчитал, что Украина должна гарантировать безопасность американских "инвестиций", так как однажды она может "стать Россией".

"Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности. Потому что мы тратим сотни и сотни миллиардов долларов. Они могут заключить сделку, а могут и не заключить. Однажды они могут стать частью России, а могут и не стать", — заявил президент США в интервью Fox News.

По его словам, Вашингтон выделил Украине более $300 млрд, тогда как Европа — только $100 млрд. Теперь он желает компенсировать эти вложения за счет больших запасов украинских редкоземельных металлов, нефти и газа.

"Я сказал им, что хочу эквивалента $500 млрд редкоземельных металлов, и они, по сути, согласились сделать это", — отметил Трамп.

Теги: украина, сша, ресурс, металл, зеленский


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