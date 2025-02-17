Яйцами забросали экс-премьера Грузии в аэропорту Тбилиси

Бывшего премьера Грузии, лидера оппозиционной партии "За Грузию" Георгия Гахария забросали яйцами после Мюнхенской конференции в аэропорту Тбилиси. Об этом сообщает Telegram-канал "Sputnik Грузия".

На опубликованном видео неизвестные бросили в экс-премьера республики несколько куриных яиц, после чего он ушел в другую сторону.

"Лидера оппозиционной партии "За Грузию", экс-премьера Георгия Гахария забросали яйцами в аэропорту Тбилиси по возвращении с Мюнхенской конференции по безопасности", — говорится в сообщении канала.

Как пишет Взгляд, группа молодежи кричала в его адрес "Предатель, агент, беспринципный человек!".

Гахария обвиняют в том, что тот "теперь попрошайничает в Европе, так как USAID остановил свои проекты". Экс-премьер встречался с европейскими политиками и рассказывал на конференции об "отступлении Грузии от демократии и прозападного курса".

После того, как экс-премьер покинул аэропорт, его партия обвинила правящую "Грузинскую мечту" в том, что это та направила встречать его "врагов".

Конференция по безопасности прошла в Мюнхене с 14 по 16 февраля.

В январе Гахарию избили в отеле Батуми, ему сломали нос. Это сделали представители правящей партии после того, как экс-премьер бросил в одного из них стакан.