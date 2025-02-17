В Москве Google оштрафована за инструкцию по сдаче в плен

В Москве оштрафована Google. Причина – публикация инструкции по сдаче в плен для солдат армии России, участвующих в специальной военной операции.

Решение принял Таганский райсуд Москвы. Сумма штрафа – 3,8 млн руб., пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что сумма требований российских телеканалов к корпорации Google превысила 1,8 дуодециллиона руб. Дуодециллион — это единица с 39 нулями. Отмечалось, что сумма долга давно превышает совокупный мировой ВВП, поэтому сторонам необходимо искать другие пути решения спора.