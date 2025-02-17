Трое украинцев голодают в изоляторе Воронежа

Трое украинцев объявили голодовку в изоляторе Воронежа. Они поступили туда пятого февраля. Как пишет SHOT, с прошлой весны 37-летний Дмитрий Л., 32-летний Геннадий Л. и 40-летний Антон Л. находились в России незаконно.

Их должны будут отправить обратно на Украину, но мужчины боятся вступить в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ).

Голодовку они начали несколько дней назад. Мужчины не принимают пищу и готовы даже не пить. Они заявляют, что лучше будут голодными в изоляторе, чем погибнут в числе ВСУ.