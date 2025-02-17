Уралец засудил юридическую фирму, не вернувшую деньги после расторжения договора

На Среднем Урале клиент смог отсудить у юридической фирмы деньги за неоказанную услугу.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, житель Верхней Салды заключил с ООО "Юрист для людей" договор для оформления банкротства физического лица. Стоимость услуг составила 84 тысячи рублей. Однако затем клиент решил расторгнуть договор и вернуть деньги, но "Юрист для людей" отказался это делать.

Уралец обратился в консультационный пункт для потребителей, специалист которого составил иск в суд. Последний обязал юридическую фирму вернуть клиенту деньги, выплаченные по договору, проценты за пользование чужими средствами, компенсацию морального вреда, судебные и почтовые расходы и штраф за несоблюдение требований. Всего в пользу свердловчанина взыскали 167,5 тысяч рублей.

Как сообщало Накануне.RU, ранее жительница Первоуральска выиграла два суда у туроператора, который не хотел возвращать ей деньги за аннулированную путевку.