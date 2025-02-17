Агрессивные заявления в адрес России звучали на Мюнхенской конференции

Заявления лидеров ряда европейских стран на Мюнхенской конференции по безопасности были на редкость агрессивными. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

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Так он сказал на открытии переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем. По мнению Лаврова, на ситуацию в мире все больше и больше влияют те силы, которые такой ход истории не устраивает. Они хотят переписать историю и стать главными на международной арене.

"Мы в этом убедились в очередной раз. Недавно на Мюнхенской конференции, где выступления европейских лидеров были на редкость агрессивными", - сказал глава МИД РФ.

При этом, как пишет РИА Новости, Лавров отметил, что в Мюнхене звучали и другие, более реалистичные, голоса.

"…опирающиеся на кардинально меняющийся расклад сил в мире, и голоса, которые в значительной степени начинают учитывать реалии объективно формирующегося многополярного миропорядка", - отметил он.

На Мюнхенской конференции вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что опасность для Европы представляют не Россия или Китай, Европа сама угрожает себе.

Представители, которые участвовали во встрече, выслушали Вэнса молча и не аплодировали. Дональд Трамп назвал его речь хорошей и предупредил Европу о том, что той следует быть осторожней.

61-я конференция по безопасности проходила в Мюнхене с 14 по 16 февраля.

На встрече глава евродипломатии Кая Каллас сказала, что мирные жители России не попадают под удары вооруженных сил Украины (ВСУ). Как считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, это показало уровень цинизма и подлости политика.

Ранее Лаврова поразило "оцепенение" мира после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, разговор президентов США и России является нормальным, элементарным диалогом двух воспитанных, вежливых людей. Он отметил, что не понимает всемирной шумихи по поводу общения лидеров двух стран.