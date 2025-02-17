В отношении Корпорации развития Курской области возбудили новое дело

Еще одно уголовное дело - о злоупотреблении должностными полномочиями - возбуждено в отношении корпорации развития Курской области. Об этом заявил врио заместителя председателя комитета региональной безопасности Олег Горячев, пишет ТАСС.

Как сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, корпорация провела "сомнительную сделку" по передаче в аренду помещения площадью 1,1 тыс. кв. м, пять машиномест в Москве. Это имущество должно быть возвращено в казну, отметил он.

Ранее Генпрокуратура РФ через суд потребовала взыскать с главы Корпорации развития Курской области, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей. По данным ведомства, эти деньги были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.

В декабре 2024 года суд в Курске арестовал на два месяца бывшего заместителя генерального директора АО "Корпорация развития Курской области" Игоря Грабина. Он обвиняется в необоснованном расходовании денежных средств, предназначенных для строительства фортификационных сооружений. Также меру пресечения в виде заключения под стражу тот же суд избрал в отношении гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина.