17 Февраля 2025
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Фото: Андрей Фомин

На форуме волонтеров РМК в Екатеринбурге разработали социальные проекты

Около 150 активистов из Свердловской, Челябинской, Оренбургской областей и Хабаровского края собрались на втором форуме волонтеров Русской медной компании "Делами, не словами", который прошел в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, это площадка для знакомства активистов из более чем 10 городов России, а также для обмена опытом и разработки новых социальных, спортивных и экологических проектов. В течение трех дней участники обучались разным компетенциям, участвовали в творческих мастер-классах и посещали интересные места столицы Урала, такие как Ганина Яма и Музей военной техники в Верхней Пышме.

Форум волонтеров РМК в Екатеринбурге(2025)|Фото: Андрей Фомин

"Волонтерство дает людям возможность развиваться в совершенно разных сферах, будь то социальная помощь людям, зоо- и эковолонтерство и, конечно же, волонтерство при ЧС. Каждое направление требует определенных знаний и развития необходимых навыков. В этом году мы решили сделать акцент на психологической помощи при взаимодействии с людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Приглашенные психологи рассказали волонтерам об особенностях техники бесконфликтного общения. Это поможет им правильно выходить из сложных ситуаций и при этом оказывать необходимую психологическую поддержку людям, когда она нужна", - отметил директор Волонтерского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников.

Форум волонтеров РМК в Екатеринбурге(2025)|Фото: Андрей Фомин

Волонтеры также учились писать тексты, изучали азы SMM и ведения социальных сетей и практиковали навыки публичных выступлений. Затем в составе 16 команд участники форума провели мозговой штурм для создания новых социально значимых проектов.

Форум волонтеров РМК в Екатеринбурге(2025)|Фото: Андрей Фомин

Каждая команда предложила сразу по несколько идей: фестиваль самодеятельного творчества среди волонтеров, ярмарка цветов, спортивный забег на гору для привлечения молодежи к здоровому образу жизни, курсы по оказанию первой медицинской помощи, поддержка центров помощи животным и многое другое. Все проекты будут изучены, а авторы лучших инициатив получат возможность реализовать их в своих городах.

Форум волонтеров РМК в Екатеринбурге(2025)|Фото: Андрей Фомин

"Мы предложили создать приют с горячим питанием для бездомных и досуговый центр для пенсионеров, чтобы они не чувствовали себя одинокими и имели возможность общаться. А также есть идея создать группу в социальных сетях для обучения молодежи правильным действиям при ЧС", - рассказала волонтер из Полевского Наталья Иванцева.

Форум волонтеров РМК в Екатеринбурге(2025)|Фото: Андрей Фомин

В финале форума Волонтерский центр РМК наградил 26 лучших волонтеров – наиболее отличившихся и показавших самые высокие результаты за год работы.

Форум волонтеров РМК в Екатеринбурге(2025)|Фото: Андрей Фомин

Теги: форум, проекты, волонтеры, РМК, Екатеринбург


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