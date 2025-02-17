Новый глава Березовского не может вступить в должность уже больше двух недель

Избранная в конце января новым мэром Березовского Юлия Маслакова все еще не приняла присягу. Она не выходит на связь.

Как передает "Ъ-Урал" со ссылкой на аппарат гордумы, процедуры вступления в должность все еще не было. Сама же Маслакова некоторое время не выходила на связь, что могло быть и по каким-то уважительным причинам. Есть ли таковые на самом деле - неизвестно, сейчас причина неявки устанавливается.

Напомним, в январе депутаты неожиданно избрали новым мэром Березовского "технического кандидата" – начальника отдела инвестиционного развития администрации Юлию Маслакову. За нее проголосовали 17 депутатов, в то время как за действующего главу Писцова – только шесть. При этом Маслакова взяла самоотвод, но дума не дала ей этого сделать и одобрила ее кандидатуру.

На прошлой неделе Маслакова подала в суд на депутатов, которые вынесли решение о ее избрании. Заседание по иску назначено на 27 февраля.