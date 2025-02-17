В России разрешили применять биометрию для посадки на поезд

Правительство России разрешило применять биометрические данные гражданам для посадки на поезд. Условие - у железнодорожного перевозчика должна иметься такая техническая возможность. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Закрытое тестирование сервиса будет проходить в 2025 году. Воспользоваться услугой можно будет по итогам завершения всех этапов технологических испытаний.

При этом отмечается, что остальные способы посадки на поезд также сохраняются, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Госдума в феврале может принять в первом чтении проект закона, согласно которому при сделках с недвижимостью станут использовать биометрию. В настоящее время для регистрации таких операций собственникам недвижимости необходимо отправляться в МФЦ.