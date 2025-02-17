350 иностранных компаний могут вернуться в этом году в Россию

До 350 иностранных компаний могут вернуться в этом году в Россию, считают аналитики российской платформы для развития бизнеса Kokoc Group, пишет Lenta.ru .

560 компаний ушли с российского рынка в 2022 году - когда началась специальная военная операция на Украине. В четвертом квартале 2024 года вернулись 235 из них.

Директор по стратегии Kokoc Group Роман Казыханов отмечает, что известным компаниям вернуться в Россию будет несложно: они легко нарастят прежний уровень дохода, так как им есть куда возвращаться и не придется начинать всю работу с нуля.

Эксперт также добавил, что не все пришедшие на смену ушедшим бренды смогли полностью занять их место.

Пока говорят о возвращении брендов Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius и других. По некоторым данным, переговоры уже идут.

Также вернуться на российский рынок планирует японская компания-производитель одежды UNIQLO. Несколько бывших сотрудников рассказали, что получили вопрос о потенциальном возвращении к работе. Однако никаких конкретных предложений пока не поступало.