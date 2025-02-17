В пермских школах планируют заменить звонки на патриотические песни

В пермских школах заменят звонки на патриотические песни, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства образования и науки Пермского края.

В преддверии Дня защитника Отечества вместо привычных звонков в учебных заведениях предлагается включать фрагменты патриотических песен, таких как "За тебя, Родина-мать", "Офицеры" и другие.

Проект "Музыка вместо звонков" реализует Министерство просвещения РФ совместно с Всероссийским центром развития художественного творчества и гуманитарных технологий. С ноября 2024 года вместо традиционных звонков в школах звучат популярные и классические мелодии.