Доклад ООН: В большинстве стран мира рождаемость упала ниже уровня воспроизводства

В 2004 году суммарный коэффициент рождаемости в мире опустился до уровня воспроизводства - 2,2 ребенка на одну женщину, а в большинстве стран мира он уже ниже. Рождаемость в странах падает быстрее, чем ожидалось, и человечество перейдет к вымиранию намного раньше, чем предполагалось еще совсем недавно. Об этом говорится в докладе Отдела народонаселения ООН.

Кроме Африки, на Земле почти не осталось стран, в которых рождаемость существенно превышала бы уровень воспроизводства. Сейчас из 55% стран мира, в которых проживает две трети населения планеты, рождаемость ниже уровня воспроизводства, а в 10% стран - ниже 1,4 ребенка на одну женщину. Но даже в тех странах, где рождаемость все еще высока, она неумолимо снижается.

В настоящее время в мире ежегодно рождается около 132 млн детей - столько же, сколько в начале 1980-х, когда население планеты было 4 млрд (сегодня более 8 млрд). Хотя рождаемость в мире снижается с 1970-х, пик абсолютного числа рождений был пройден в 2012 году - 146 млн. Такова инерция демографических процессов. Сначала падает рождаемость, а население растет, но стареет. Затем, когда рождаемость опускается ниже уровня воспроизводства, населения еще продолжает какое-то время расти по инерции, а через несколько десятилетий начинается депопуляция. И чем быстрее падает рождаемость, тем быстрее все это происходит.

При этом число женщин репродуктивного возраста не будет снижаться до 2050-х годов и даже немного увеличится. Сейчас их более 2 млрд. Но отказ от деторождения приводит к снижению числа новорожденных.

Однако Отдел народонаселения ООН ратует за "планирование семьи", "сексуальное образование" подростков для предотвращения нежелательных беременностей, расширение прав и возможностей женщин при принятии решений в области репродуктивного здоровья и т.п. методы. На практике они означают продвижение секспросвета, гендерной и феминистской повестки. Напоминается, что одной из целей "устойчивого развития" является массовая контрацепция, так как женщины во всем мире мечтают об отказе от беременности, но не имеют доступа к "услугам по репродуктивному и сексуальному здоровью". Эта политика продолжается уже много десятилетий. На уровне ООН рождаемость считается проблемой, которую надо "решать", а предлогами являются нежелательные беременности, материнская смертность, болезни, передающиеся половым путем и др. Но методы, которые продвигает идеология "устойчивого развития", напоминают методы "окончательного решения". Историк Андрей Фурсов называет ее "идеологией бархатного геноцида".

По прогнозам ООН, до середины XXI века рождаемость опустится ниже 2,1 ребенка на женщину во всех странах мира (помимо Африки), кроме Йемена, Ирака, Афганистана, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Папуа - Новой Гвинеи. Рождаемость "постареет": женщины будут рожать меньше и позже. Эта тенденция наблюдается уже много лет, и нет никаких предпосылок к тому что она изменится.

В последние годы рождаемость очень сильно упала и в тех странах, которых она еще совсем недавно была достаточно высокой или средней: это Бангладеш, Индия, Малайзия, Филиппины, Вьетнам, Бразилия, Аргентина, Мексика, Азербайджан, Турция и др. Во всех этих странах рождаемость уже ниже уровня воспроизводства, а в некоторых - очень сильно.

Обозреватель Юрий Подоляка пишет, что в Турции проблема обрушения рождаемости грозит подорвать местную экономику в недалеком будущем. Поэтому президент Реджеп Эрдоган так недоволен демографией. Это не пустые разговоры. Турецкий экономический рост скоро может прекратиться, а о проекте Великой Турции можно будет забыть. Ранее у страны не было демографических ям и провалов. Причем вымирают именно этнические турки, в то время как у курдов рождаемость намного выше. Какая она у курдов, никто не знает, но их численность растет, что неизбежно будет иметь последствия для будущего Турции. Уже сейчас, судя по доле голосов, отдаваемых за прокурдскую партию, можно говорить минимум о 25 млн курдов из 85 проживающих в стране. После ухода Эрдогана страну ждут потрясения и большие проблемы.

"Важно понимать, что ключевая причина низкой рождаемости во всех странах мира заключается не в биологических барьерах или быстром повышении возраста рождения детей, а в том, что рождаемость впервые в истории приходит в соответствие с низкими репродуктивными намерениями людей", — говорит аналитик Международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Павел Кишенин.

Иными словами, впервые в истории человечества люди сознательно выбирают мало- или бездетность, пресечение своего рода и - вымирание своей страны. В России власти тоже делают установку на вымирание, не ставя даже задачи существенно повысить рождаемость, которая, как предполагается, должна в будущем немного повыситься. Сейчас она составляет 1,4 ребенка на женщину. Как и последние 10 лет, она снова планируется на уровне 1,6 теперь к 2030 году, но никаких методов не предусматривается. На прошлой неделе в Минтруде призвали сами компании стимулировать рождаемость среди своих сотрудников.