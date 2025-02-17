В Свердловской области отрицают возможную отставку Куйвашева с поста губернатора

Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией свердловского губернатора, отреагировал на информацию о возможной отставке Евгения Куйвашева.

Ранее СМИ сообщили, что в администрации президента России якобы начали обсуждать отставку Куйвашева. Утверждалось, что губернатор Свердловской области может покинуть свой пост весной или осенью 2025 года, а в настоящее время идет подбор кандидатов ему на замену.

Как сообщил сегодня "Не для протокола", сообщения о скорой отставке Куйвашева – это "традиция", которой уже не один год. По данным канала, таких "отставок" было уже около сотни.

"На работу главы региона такие "отставки" не влияют. На этой неделе у губернатора плотный график, ожидается визит федеральных гостей, рабочие встречи, поездка в Ирбит, а затем рабочая командировка в республику Беларусь", - утверждает канал, не уточняя, о каких именно "федеральных гостях" и встречах идет речь.

Напомним, в мае прошлого года также появлялась информация об отставке губернатора Свердловской области. Сам Куйвашев это отрицал и заявлял, что уходить он никуда не собирается. Сообщалось, что глава региона даже взял квартиру в ипотеку в одном из клубных домов Екатеринбурга, рассчитанную до 2036 года.