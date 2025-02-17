17 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

Прокуратура обжаловала приговор тагильчанке, прикурившей от Вечного огня

На приговор жительнице Нижнего Тагила Серафиме Селенских, которая прикуривала от Вечного огня, поступила апелляция. С решением суда не согласилась прокуратура.
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Напомним, Селенских признали виновной в реабилитации нацизма – публичном осквернении символа воинской славы России. 22 июня прошлого года, в День памяти и скорби, нетрезвая тагильчанка прикурила от Вечного огня на мемориале "В память о воинском и трудовом подвиге жителей Дзержинского района и его предприятий".

На замечания прохожих она никак не реагировала и отказывалась покинуть монумент. Также дебоширка совершала танцевальные движения под музыку. В дальнейшем ее личность удалось установить. В ходе рассмотрения дела женщина признала свою вину.

Гособвинитель просил назначить Селенских два года принудительных работ с удержанием 20% заработка в доход государства. Однако приговор в итоге оказался значительно мягче – 360 часов обязательных работ. После этого в прокуратуре заявили, что изучат его на наличие оснований для обжалования.

Вероятно, такие основания нашлись, потому что в суд поступила апелляция от надзорного ведомства. Как сообщается в электронной картотеке Свердловского областного суда, апелляционное представление от прокурора поступило на минувшей неделе. Дата рассмотрения еще не определена.

Теги: Вечный огонь, прокуратура, апелляция, суд, Нижний Тагил


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