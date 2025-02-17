Госсекретарь США прибыл в Саудовскую Аравию

Государственный секретарь США Марко Рубио прибыл в Саудовскую Аравию на переговоры с Россией по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters, пишет Lenta.ru.

Издание напоминает, что приезд Рубио в Эр Рияд последовал после телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина. Тогда лидеры договорились сформировать переговорные группы по Украине.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Рубио поговорили по телефону. Они обозначали «обоюдный настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике, в том числе урегулированию вокруг Украины, ситуации вокруг Палестины и в целом на Ближнем Востоке и на других региональных направлениях». Инициатором разговора был Вашингтон.

Накануне высокопоставленные американские чиновники отправились в Саудовскую Аравию для встречи с российской и украинской делегациями. По информации СМИ, США на переговорах будут представлять госсекретарь Марко Рубио, помощник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Спецпосланник США по Украине Кит Келлог участия во встрече не примет..

В январе Рубио заявлял, что президент США Дональд Трамп не урегулировал конфликт на Украине за один день, так как для этого требуется "тяжелая работа дипломатии".

"Единственный способ решить эти проблемы - вернуться к прагматизму и серьезности, и это тяжелая работа дипломатии. США должны сыграть здесь свою роль", - приводит слова Рубио РИА Новости.