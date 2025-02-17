В Калуге почтили память воинов-интернационалистов

Накануне, 15 февраля в нашей стране отмечали День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 36 лет назад завершился вывод советских войск из Афганистана.

В Калуге прошёл митинг, посвящённый этой памятной дате, сообщает пресс-служба городской Думы Калуги.

«Сегодня мы собрались вместе с ветеранами афганской войны и других локальных конфликтов, вместе с их родными, близкими, друзьями и молодежью, которая воспитывается в духе патриотизма и любви к Родине на примерах наших земляков – настоящих героев. Война в Афганистане - одна из самых трагических, но и одновременно героических страниц летописи советской эпохи. Через неё прошли 650 тысяч советских солдат. Служить они уходили мальчишками, а возвращались ветеранами. Они с честью выполнили свой интернациональный долг. И все мы должны сохранить память о той войне, о подвигах, о славе, о погибших героях», – прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Участники митинга минутой молчания почтили память павших воинов.