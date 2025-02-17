Британский премьер будет уговаривать США вовлечь Европу в переговоры по Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправится в Вашингтон для того, чтобы убедить Дональда Трампа вовлечь Европу в переговоры по Украине, пишут Известия со ссылкой на Financial Times.

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Также британский политик попытается предотвратить введение пошлин США.

"Великобритания будет работать над тем, чтобы сохранить США и Европу вместе. Мы не можем допустить, чтобы какие-либо разногласия в альянсе отвлекали внимание от врагов, с которыми мы сталкиваемся", — сказал премьер.

Как отмечает издание, Британия, как и другие страны Европы, находится под жестким давлением со стороны нового американского президента. Трамп требует увеличить расходы на оборону на фоне вялого экономического роста.

Также Стармер добавил, что его страна при необходимости может ввести свои войска на Украину для обеспечения "гарантий безопасности". Это значит, что Британия продолжит поддерживать украинские вооруженные силы. Ранее Лондон объявил, что выделит Киеву три миллиарда фунтов стерлингов в год как минимум до 2030 года.

Переговоры по Украине с участием официальной делегации России должны пройти в Эр-Рияде 18 февраля. Со стороны США ожидается участие главы Госдепа Марка Рубио, советника президента по нацбезопасности Майка Уолца и спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Ранее появилась информация о подготовке визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Ранее администрация американского лидера Дональда Трампа заявила чиновникам в Европе, что хочет добиться прекращения огня на Украине к Пасхе (20 апреля). По словам ряда чиновников, темпы переговоров, которые начнутся на этой неделе в Саудовской Аравии с участием высокопоставленных представителей США и России, амбициозны и нереалистичны. Согласно наиболее вероятному сценарию, стороны достигнут договоренностей к концу 2025 года