Отчиму, жестоко убившему 2-летнюю падчерицу в Первоуральске, вынесли приговор

Свердловский областной суд вынес приговор 28-летнему жителю Первоуральска Ивану Бекурину за убийство своей 2-летней падчерицы.

Напомним, что в 2023 году мужчина систематически наносил ребенку 2021 г.р. побои и совершал иные насильственные действия с особой жестокостью, издевательства и мучения. При этом, часто насилие происходило на глазах старшего брата девочки 2019 г.р. Все это происходило якобы за ненадлежащее поведение ребенка. Отчим брючным ремнем бил в область тела, ягодиц, верхних и нижних конечностей, а кулаком по животу и голове. Однажды он подошел к сидевшему на горшке ребенку, и ударил по голове кулаком не менее пяти раз. Из-за этого девочка минимум три раза ударилась головой о бетонную стену. Потом мужчина схватил руку падчерицы и бросил ее в ванну, от чего та сильно ударилась спиной о металлическую поверхность ванны. Кроме того, он оставлял девочку связанной.

Начиная с 15.00 3 декабря до 12.00 5 декабря обвиняемый реализовывал умысел на убийство ребенка. Находясь в наркотическом опьянении, он систематически бил девочку руками и ногами, а после в детской комнате схватил за шею и четыре раза прижимал лицом к матрасу. Когда это не возымело успеха, он поднял несовершеннолетнюю за плечи на уровень своей головы и с силой бросил на пол, из-за чего та ударилось головой о металлические сани.

Смерть произошла на месте от сочетанной механической травмы головы, шеи, туловища и конечностей, которая привела к остановке сердечной и дыхательной деятельности.

"Факт гибели потерпевшей был обнаружен матерью малолетней, которая и сообщила о случившемся в службу скорой помощи. В дальнейшем информация поступила в правоохранительные органы. Фигурант был задержан и по ходатайству следствия СКР судом заключен под стражу. В ходе расследования проведены осмотры места происшествия и предметов, допросы свидетелей, проверка показаний обвиняемого на месте, изучена характеризующая документация в отношении членов семьи, проведены экспертизы. По итогам психиатрической экспертизы установлено, что фигурант вменяем, поскольку отдавал себе отчет в свершаемых действиях", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Первоуральца обвиняли сразу по трем статьям:

пп. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью);

п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего);

пп. "г", "д", ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного, с особой жестокостью, издевательством, мучениями для потерпевшего).

Гособвинение запрашивало 25 лет исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок два года. Свердловский областной суд назначил Ивану Бекурину наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 6 месяцев. Также суд взыскал с осужденного 1,2 млн рублей в пользу потерпевших.

Сам подсудимый свою вину так и не признал - он уверен, что девочка погибла не от его рук. Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.