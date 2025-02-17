Защита экс-главы свердловского Минтранса обжаловала приговор Старкову

На приговор бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василию Старкову поступила еще одна апелляция.

Напомним, что экс-чиновника признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Как было установлено в суде, в сентябре 2023 года на тот момент глава свердловского Минтранса лично получил от бенефициара строительной организации взятку в 4 млн рублей. По версии следствия, деньги передавались за обеспечение заключения госконтрактов с данным юрлицом на выполнение работ по содержанию автодорог региона и искусственных сооружений на них.

3 февраля Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил Старкова к 6,5 годам "строгача" и штрафу в 40 млн рублей. Также он был лишен награды – ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Экс-министра взяли под стражу в зале суда.

Василий Старков (крайний справа) со своими адвокатами

На прошлой неделе прокуратура обжаловала приговор Василию Старкову – в надзорном ведомстве посчитали его слишком мягким. А теперь апелляцию подал адвокат бывшего министра. Как сообщается в электронной картотеке Кировского райсуда, жалоба защиты на приговор поступила в минувшую пятницу, 14 февраля. Дата рассмотрения пока не назначена.

Сам Старков собирался отправиться на СВО сразу после вынесения приговора.