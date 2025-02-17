TNI: Де-факто конфликт на Украине закончен без участия Киева

Конфликт на Украине, несмотря на еще продолжающиеся боевые действия, фактически окончен, сообщает американский журнал The National Interest.

"Трамп не заявлял об этом прямо, но общими усилиями американское руководство пришло к выводу, что боевые действия больше не могут продолжаться", — говорится в публикации.

По мнению автора, Россия одержала победу над Украиной, а следовательно, и над странами НАТО. Большинство государств воспримет исход конфликта в пользу Москвы, полагает журналист. США же, вероятно, начнут снижать объемы военной помощи Украине, переложив это бремя на Евросоюз.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что представители США, России и Украины проведут встречу в Саудовской Аравии. Переговоры должны показать, насколько быстро можно будет достигнуть мира. При этом выяснилось, что Киев к настоящему времени не был проинформирован и не получал приглашений на встречу представителей РФ и США по украинскому конфликту. Советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк подтвердил, что представители Украины не поедут в Саудовскую Аравию.