На Уралмаше екатеринбуржцы обнаружили труп

Сегодня утром примерно в 06.30 на Уралмаше был обнаружен труп. Об этом пишет Telegram-канал "Злой Екатеринбург". Чей именно труп - мужчины или женщины - не сообщается.

"В половине седьмого утра во дворе дома по адресу Бакинских комиссаров,107. Реанимация уже приехала. Тело накрыто", - говорится в сообщении.

В комментариях к посту также уточнили, что тело нашли возле дома на улице Избирателей, 110. Накануне.RU обратилось в СКР по Свердловской области, однако там информацию пока не комментируют.