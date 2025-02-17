Вблизи Владивостока автобус с пассажирами попал в аварию, есть пострадавшие

В Артёме (городе, входящем во Владивостокскую агломерацию) случилась авария, в которую попал пассажирский автобус.

ДТП случилось сегодня примерно в час дня по местному времени. На перекрестке Дзержинского и Кирова Mazda MPV не предоставила преимущество в движении пассажирскому автобусу, ехавшему по маршруту № 22. В его салоне находились 13 пассажиров, нескольким из которых потребовалась медицинская помощь. Началась проверка, сообщает прокуратура Приморского края.

РИА Новости уточняет, что у троих пострадавших – незначительные травмы.