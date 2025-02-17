Shot: ВСУ попытались атаковать НПЗ в Краснодарском крае

ВСУ попытались атаковать Ильский НПЗ в Краснодарском крае, сообщает Shot.

По словам жителей станицы Северской, около часа ночи они услышали несколько громких взрывов. Предварительно, было сбито несколько воздушных целей. Обломки одного из БПЛА рухнули недалеко от местного НПЗ, после чего начался пожар, пишет телеграм-канал.

Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что на регион ночью была совершена массированная атака БПЛА. При падении обломков в поселке Ильском Северского района, по предварительной информации, повреждения получили 12 домов. Пострадала женщина, ей оказана первая медицинская помощь.

Ранее Минобороны России сообщило о 90 сбитых над страной беспилотниках. 38 из них сбиты акваторией Азовского моря, 24 – над Краснодарским краем.