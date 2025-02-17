Губернатор Югры передал бойцам необходимое оборудование

Губернатор Югры Руслан Кухарук встретился с военнослужащими в зоне специальной военной операции. О поездке губернатор сообщил в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

"Встретился с земляками, находящимися на службе в зоне. Передали большую партию оборудования, которое Правительство региона в январе закупило по заявкам от командиров – вездеходную технику, FPV-дроны, БПЛА, медтехнику и медикаменты. От всех югорчан поблагодарил героев за их подвиг и вклад в приближение победы", - сообщил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что основная задача сейчас – обеспечить бойцов всем тем, что действительно необходимо на передовой. С учетом модернизации вооружения и изменений требований к радиоэлектронным системам борьбы запросы военных корректируются под то, что сегодня эффективно для ведения боевых действий.

Вторая задача - сократить время от поступления запроса до передачи необходимого на передовую.

На прощание бойцы десантно-штурмового полка подарили губернатору Кухаруку голубой берет, полковой флаг и тельняшку. Кухарук пообещал, что реликвия будет храниться в его рабочем кабинете на память о бойцах.