Над Россией сбиты 90 беспилотников

Минобороны России сообщило о 90 сбитых над страной беспилотниках.

38 из них сбиты акваторией Азовского моря, 24 – над Краснодарским краем, 15 – над Крымом, семь – над акваторией Черного моря, по два – над Курской и Ростовской областями, по одному – над Брянской и Белгородской областями. Также над акваторией Азовского моря уничтожена управляемая ракета "Нептун-МД".

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотника в поселке Ильском Северского района, по предварительной информации, повреждены 12 домов — в основном, выбиты окна. Пострадала женщина, ей оказана первая медицинская помощь.