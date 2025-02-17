50% такси могут обязать иметь детские кресла

В России 50% автомобилей такси предлагают обязать иметь детские кресла.

Также могут ввести ограничения на увеличение тарифа, если у водителя есть такая опция. Соответствующий проект закона подготовлен к внесению в Госдуму депутатами фракции ЛДПР. Депутаты считают, что инициатива повысит доступность поездок для семей с детьми.

В документе со ссылкой на данные Росстата говорится, что с начала 2024 года стоимость перевозок в такси увеличилась на 13,8%. А статистика Общественного совета по развитию такси, который объединяет перевозчиков из более чем 70 регионов страны, говорит о том, что стоимость выросла в среднем на 30%. Особенно рост цен касается "детских" тарифов.

Согласно закону, перевозчик обязан обеспечить дополнительные требования к обслуживанию семей с детьми. Однако, если пассажир указывает на необходимость наличия детского кресла, то отмечается увеличение стоимости перевозок до 50%.

Парламентарии отметили, что это приводит к снижению доступности услуг легкового такси, поскольку большая часть автомобилей не оборудована такими устройствами, и ухудшает положение родителей с детьми по сравнению с иными категориями пассажиров, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что в России может появиться аэротакси.