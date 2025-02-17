Переговоры по Украине в Эр-Рияде пройдут 18 февраля

Переговоры по Украине с участием официальной делегации России должны пройти в Эр-Рияде 18 февраля.

Со стороны США ожидается участие главы Госдепа Марка Рубио, советника президента по нацбезопасности Майка Уолца и спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Ранее появилась информация о подготовке визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Российские власти не подтверждали информацию о составе участников переговорного процесса, сообщает "Коммерсант".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что представители США, России и Украины проведут встречу в Саудовской Аравии. По его словам, она состоится на этой неделе. Он указал, что в ходе контактов представители трех стран должны будут обсудить все детали по урегулированию конфликта вокруг Украины. Встречи должны показать, насколько быстро можно будет достигнуть мира.