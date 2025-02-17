Трамп стремится прекратить огонь на Украине к Пасхе

Администрация американского лидера Дональда Трампа заявила чиновникам в Европе, что хочет добиться прекращения огня на Украине к Пасхе (20 апреля).

По словам ряда чиновников, темпы переговоров, которые начнутся на этой неделе в Саудовской Аравии с участием высокопоставленных представителей США и России, амбициозны и нереалистичны. Согласно наиболее вероятному сценарию, стороны достигнут договоренностей к концу 2025 года.

При этом страны Европы работают над новым крупным пакетом мер по поддержке Киева и увеличению расходов на оборону страны. Несколько лидеров стран Евросоюза были приглашены в Париж для разработки таких мер. Встреча пройдет 17 февраля. Перед ее участниками стоит задача возродить военную мощь блока после десятилетий, в течение которых они полагались в вопросе безопасности на США, сообщает Bloomberg.

Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что США ждут от РФ на переговорах по Украине уступок территорий