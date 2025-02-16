Суд лишил семью Ходорковского* права пользования квартирой в Москве

Суд признал супругу и детей бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* утратившими право пользования квартирой в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Решение о лишении их такого права было принято для снятия Ходорковских с регистрации в этом жилье, поскольку они постоянно проживают за пределами РФ и не могут самостоятельно выписаться из проданной квартиры.

Согласно иску, с сентября 2024 года гражданка Левина является владелицей квартиры, в которой были зарегистрированы ответчики. Они не проживают в ней, не хранят там личные вещи и не несут расходы по оплате коммунальных услуг.

В июне 2024 года Мещанский суд Москвы постановил изъять 1,4 млрд руб. у экс-владельца "ЮКОСа" Михаила Ходорковского*и экс-главы банка "Менатеп" Платона Лебедева в счет возмещения непогашенного ущерба от налоговых преступлений. Иск был подан заместителем генерального прокурора России.

Напомним, Ходорковский* уехал за границу после помилования президентом в 2013 году. В 2015 году некогда влиятельный бизнесмен был объявлен в международный розыск. Тогда он проходил по делу о причастности к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. В январе 2024 года Ходорковский* был повторно объявлен в розыск.

*физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом