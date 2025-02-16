Делегация США направилась в Эр-Рияд для переговоров по Украине

Высокопоставленные американские чиновники отправились в Саудовскую Аравию для встречи с российской и украинской делегациями, сообщает The Politiсo.

По информации издания, США на переговорах будут представлять госсекретарь Марко Рубио, помощник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Спецпосланник США по Украине Кит Келлог участия во встрече не примет.

14 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что представители США, России и Украины проведут встречу в Саудовской Аравии. По его словам, она состоится на следующей неделе. Он указал, что в ходе контактов представители трех стран должны будут обсудить все детали по урегулированию конфликта вокруг Украины. Встречи должны показать, насколько быстро можно будет достигнуть мира.

Также президент США заявлял, что намерен провести встречу с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.