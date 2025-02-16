Женщина погибла в Белгородской области при ударе ВСУ по машине

Дрон ВСУ нанес удар по движущемуся автомобилю в Белгородской области, погибла женщина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Атака на машину произошла на автодороге Двулучное — Уразово Валуйского округа. Женщина скончалась на месте до приезда медиков.

Еще одна женщина, которая была за рулем, получила баротравму и ушибы рук. Ее доставили в больницу.

Ранее в результате атаки дрона погиб мужчина в селе Кукуевка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Гладков

Различные повреждения были выявлены в семи частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады, крыши, надворные постройки и заборы. Также повреждены четыре легковых автомобиля. Атакам беспилотников подверглось и село Долгое. Повреждены три частных дома, три легковых автомобиля, трактор и объект торговли.