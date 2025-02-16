В Польше экстренно сел самолет с российскими туристами, летевший из Египта

Самолет с российскими туристами, летевший из Шарм-эш-Шейха в Калининград, не смог приземлиться в аэропорту "Храброво" из-за снегопада и вынужденно сел в Познани (Польша).

Telegram-канал Mash сообщил, что польская сторона якобы отказывается заправлять лайнер и давать разрешение на вылет. По словам пассажиров, польская сторона отказывалась предоставить питание, а также не разрешала покидать самолет.

Однако в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что самолет авиакомпании AlMasria сейчас заправляют в польском аэропорту Познань.

По информации источника в авиационной отрасли, время заняло решение технических и организационных вопросов, в частности, оплаты дозаправки. "Выпустить пассажиров из самолета возможности нет ввиду отсутствия виз", - добавили в АТОР.

На борту находятся около 200 человек - клиенты туроператоров Coral Travel и Pegas Touristik.