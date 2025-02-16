СМИ: Между США и Белоруссией планируется сделка по санкциям

США и Белоруссия готовят "большую сделку" по освобождению заключенных и ослаблению санкций, сообщает The New York Times.

По информации источников издания, об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит во время переговоров с европейскими дипломатами в Вильнюсе.

Предполагается, что в рамках сделки Минск освободит "множество политзаключенных", а Вашингтон взамен ослабит санкции в отношении белорусских банков и экспорта калия.

В декабре Госдеп США призвал американских граждан, находящихся в Белоруссии, немедленно покинуть республику. Ведомство также призвало американцев отказаться от поездок в эту страну. В числе причин называются поддержка Белоруссией СВО, риск задержания, возможность гражданских беспорядков.