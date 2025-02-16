Масштабный сбой произошел в работе Сбера

В работе сервисов Сбера произошел масштабный сбой, свидетельствуют данные Downdetector и "Сбой.РФ".

Клиенты банка жалуются на неполадки в работе онлайн-приложения, проблемы с осуществлением платежей. Всего за 16 февраля поступило более 55 тысяч сообщений о сбоях в Сбере. Больше всего жалоб поступает из Москвы, Новосибирской области и Хабаровского края.

В пресс-службе Сбера по СФО ТАСС сообщили, что затруднения с проведением некоторых операций могли наблюдаться в связи с плановым проведением технических работ в ночное время. Отмечается, что в настоящее время все системы банка работают штатно.

В июле прошлого года технический сбой произошел в отделениях Сбербанка в Приморском крае, они не обслуживали посетителей. По данным сотрудников одного из отделений банка во Владивостоке, сбой распространился по всему Дальнему Востоку. Проблемы возникли и с мобильным приложением Сбера.

1 ноября 2023 года клиенты сообщали о проблемах при входе в мобильное приложение Сбербанка. В конце октября пользователи приложения жаловались на аналогичные проблемы. Кроме того, в некоторых торговых сетях наблюдался сбой в работе эквайринга банка.