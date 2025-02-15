15 Февраля 2025
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Фото: Yousef Mohammed/Global Look Press

Опубликованы кадры встречи с родными россиянина Труфанова, освобождённого из Газы

Появились кадры первой встречи со своей семьей освобождённого из Газы гражданина России и Израиля Александра Труфанова. Он лишь сегодня узнал, что его отец был убит террористами в день атаки 7 октября 2023 г.

На кадрах запечатлены первые объятия Александра с матерью Еленой Труфановой и невестой Сапир Коэн, пишет РИА Новости.

В январе сообщалось, что Труфанов был ранен, и состояние его здоровья – не совсем удовлетворительное. 2 февраля сообщалось, что россиянина Александра Труфанова скоро освободят из заложников. Он не ранен и чувствует себя хорошо. Об этом в интервью "Известиям" заявил заместитель главы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук. Также, по его словам, движение учтет пожелания России при решении о судьбе уроженца Донбасса Максима Харкина, но его судьба будет решаться на втором этапе сделки по освобождению заложников.

Теги: Александр Труфанов, плен, освобождение


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