В Москве арестован предполагаемый "ртутный отравитель"

Зюзинский райсуд Москвы арестовал Дмитрия Балакина. Ему вменяют попытку отравления ртутью своего знакомого.

Он арестован на "2 месяца 00 суток", сообщается в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. Схожая информация опубликована в telegram-канале СКР.

Напомним, двое москвичей были госпитализированы в НИИ Склифосовского после употребления пирожков, в которых они заметили шарики ртути. Сообщалось, что отравленные ртутью пирожки, предварительно, могли быть куплены в магазине "Дикси" на Симферопольском бульваре. Там же находится пекарня "Мельница". По словам владельца заведения, сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы выпечки и продуктов, но не нашли там опасное вещество. Следов ртути не нашли и в помещении, где велось производство.

Позже в московском городском управлении СКР сообщили, что горожанин на почве ревности добавил ртуть в пищу своему знакомому. По данным следствия, он, "имея личное неприязненное отношение, возникшее на почве ревности" к своему знакомому, решил убить его, отравив ртутью. Для этого злоумышленник приобрел четыре медицинских градусника и добавил их содержимое в шприц. 11 февраля он, находясь в кафе, добавил содержимое шприца в приобретенную еду. После употребления пищи потерпевший был доставлен в больницу. Фигурант, симулируя отравление, также был доставлен в медицинское учреждение. В СК отметили, что он выдвигал противоречивые версии, пытаясь представить инцидент как несчастный случай. Однако позже во всем сознался и признал вину. Мужчина обвиняется в покушении на убийство.