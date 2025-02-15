В Екатеринбурге арестован патологоанатом-кришнаит, которому вменяют секс с 12-летней дочкой друга

В столице Урала арестован патологоанатом ДМБ №9 33-летний Сергей О., которому вменяют изнасилование 12-летней девочки.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал Сергея О. до 12 апреля. Постановление суда не вступило в законную силу, сообщает Свердловский областной суд.

Ранее юрист, представляющий интересы религиозной группы "Харе Кришна", в которой состоят Сергей и семья потерпевшей, сообщил, что патологоанатом сам 13 февраля явился в полицию и рассказал о произошедшем. Адвокат также подчеркнул, что в произошедшем нет никакой религиозной базы, так как Сергей якобы сам пригласил "левого" эзотерика, который был готов за деньги провести любой обряд. Отмечается, что отец девочки приводил её к друзьям, так как знал об их адекватности. Сергей же в это общество вошёл в апреле 2024 г.

Адвокат отметил, что без согласия руководства не может давать развернутые комментарии, а потому согласился высказать лишь своё личное мнение. Он пояснил, что в каждой религиозной организации есть люди, преступающие закон, и каждый из случаев должен быть расследован в соответствии с законами России. Он также просил не называть Сергея преступником, пока его виновность не докажет суд, и добавил, что полностью поддерживает правоохранителей в их стремлении докопаться до истины.