Бывший первый заместитель губернатора Югры задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере

Бывший первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов, занимавший свой пост при экс-губернаторе Наталье Комаровой, задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе следственного комитета РФ по ХМАО-Югре.

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по ХМАО – Югре по материалам РУФСБ России по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя губернатора ХМАО – Югры. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и выявление других фактов противоправной деятельности.